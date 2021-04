Highlights e gol Napoli-Lazio 5-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ildei gol e degli highligts di, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Gattuso partono fortissimo e dopo pochi minuti sono già sul 2-0 grazie alle reti di Insigne e di Politano, laprova a reagire ma il tiro di Correa si infrange sul palo. Nella ripresa due gol magnifici di Insigne e Mertens calano il poker, larientra con i gol di Immobile e Milinkovic, ma a mettere il punto esclamativo è Osimhen. Un 5-2 pesante, ilrimane agganciato al treno Champions: per laserve un’impresa. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 INSIGNE 2-0 POLITANO 3-0 INSIGNE 4-0 MERTENS 4-1 IMMOBILE 4-2 MILINKOVIC ...

La Lazio, seppur in difficoltà, continua a battagliare e Immobile trova ildel 4 - 1. Dopo 4' un calcio di punizione di Milinkovic Savic si infila all'incrocio dei pali aiutato dalla traversa. La ...Nella ripresa duemagnifici di Insigne e Mertens calano il poker, la Lazio rientra con idi Immobile e Milinkovic, ma a mettere il punto esclamativo è Osimhen. Un 5 - 2 pesante, il Napoli ..."Un grande spettacolo. Continuiamo così!" queste le parole di Aurelio De Laurentiis dopo il successo del Napoli per 5-2 contro la Lazio.Il video con i gol e gli highlights di Napoli-Lazio 5-2, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gara dalle ...