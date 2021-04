Forza Motorsport 8 invia il primo round di inviti al playtest

(Di giovedì 22 aprile 2021) Turn 10 hato ildiaidi8 mentre il gioco entra in una "nuova fase" di sviluppo. Glisono stati distribuiti a "un piccolo gruppo di partecipanti" che si erano precedentemente iscritti al panel di. "Amplieremo il numero con il progredire dello sviluppo, quindi resta sintonizzato per avere la possibilità di partecipare", ha twittato lo studio. Leggi altro...

Advertising

duroweek : RT @GuardadoRapido: Forza Motorsport 8 calienta motores - PlanetR7_ : Forza Motorsport, PC e Xbox Series X: presto i test, partiti gli inviti per i giocatori - Laro_99 : RT @GuardadoRapido: Forza Motorsport 8 calienta motores - GuardadoRapido : Forza Motorsport 8 calienta motores - opcxbox : @TaigaMDS Capa do Forza Motorsport 6 -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Motorsport

Everyeye Videogiochi

La McLaren ha i suoi punti die le sue debolezze e ciò che rende davvero una bella lotta è che siamo veloci in diversi punti della pista' , queste le parole del monegasco ai giornalisti . ' ...Ciononostante è stato un brutto schianto, con anche 30g dida sopportare. Purtroppo, la macchina non se l'è cavata altrettanto bene: c'è un'ingente quantità di danni . Siamo riusciti a portare ...Turn 10 ha inviato il primo round di inviti ai playtest di Forza Motorsport 8 mentre il gioco entra in una "nuova fase" di sviluppo. Gli inviti sono stati distribuiti a "un piccolo gruppo di partecipa ...Sono partiti i primi inviti riservati per il playtest di Forza Motorsport: l'annuncio da parte del team di Turn 10.