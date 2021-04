Finale dell’Eurovision | durerà meno delle precedenti

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 22 aprile 2021) LaSong Contest 2021 si svolgerà il 22 maggio all’Ahoy Arena di Rotterdam e si concluderà alle 00.45.: sarà la più breve? LaSong Contest 2021 terminerà intorno alle 00.45. A dirlo tramite un comunicato è Sietse Bakker, produttore esecutivo dello show che quest’anno si terrà all’Ahoy Arena di Rotterdam. Bakker si è sbottonato, rivelando che gli interval acts non dureranno quanto quelli di due anni fa. Lapiù lungaSong Contest fu quella del 2019. Durò 4 ore e 11 minuti e furono proprio gli interval acts ad allungare l’ultimo atto dell’edizione tenutasi a Tel Aviv. Edizione, per la cronaca, in cui l’Italia conquistò il secondo posto con ‘’Soldi’’ di ...