F1, Charles Leclerc: “In Ferrari per realizzare il mio sogno! Non me ne andrei nemmeno per il doppio dei soldi…” (Di giovedì 22 aprile 2021) Charles Leclerc è felice alla Ferrari. Anche se la macchina non è al momento la migliore del lotto o gli permette di lottare con regolarità per il successo. Il monegasco è fiducioso sul progetto della scuderia di Maranello e racconta in una intervista al “Giornale”, tutto il suo amore per la Rossa, come è cambiato come pilota ed i suoi obiettivi. “Il denaro non è tutto – spiega Charles Leclerc – Non me ne andrei dalla Ferrari nemmeno se mi offrissero il doppio dello stipendio. La penso in questo modo perchè la scuderia di Maranello è speciale. I soldi sono importanti, certo, ma io credo nel progetto e voglio andare fino in fondo con la squadra che sognavo sin da bambino. Voglio provare a realizzare il mio sogno e non ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021)è felice alla. Anche se la macchina non è al momento la migliore del lotto o gli permette di lottare con regolarità per il successo. Il monegasco è fiducioso sul progetto della scuderia di Maranello e racconta in una intervista al “Giornale”, tutto il suo amore per la Rossa, come è cambiato come pilota ed i suoi obiettivi. “Il denaro non è tutto – spiega– Non me nedallase mi offrissero ildello stipendio. La penso in questo modo perchè la scuderia di Maranello è speciale. I soldi sono importanti, certo, ma io credo nel progetto e voglio andare fino in fondo con la squadra che sognavo sin da bambino. Voglio provare ail mio sogno e non ...

