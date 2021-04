Discorso annuale di Putin: “La Russia sarà asimmetrica, rapida e violenta” (Di giovedì 22 aprile 2021) Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto il suo annuale Discorso alla nazione, che era più atteso del solito, in quanto da giorni la Russia ha scagliato una quantità sproporzionata di soldati e di mezzi militari al confine con l’Ucraina, come se si stesse preparando a un’invasione. La minaccia non tanto velata di Vladimir Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Ieri il presidente russo Vladimirha tenuto il suoalla nazione, che era più atteso del solito, in quanto da giorni laha scagliato una quantità sproporzionata di soldati e di mezzi militari al confine con l’Ucraina, come se si stesse preparando a un’invasione. La minaccia non tanto velata di Vladimir

