Covid | il coprifuoco serve per ridurre i contagi? Che cosa dice la scienza

(Di giovedì 22 aprile 2021) Le chiusure notturne servono ala mobilità sociale e di conseguenza la diffusione del virus ma la misura da sola non sembra funzionare. L’immunologa Viola sul mancato slittamento alle 23: «Il danno ai ristoratori è enorme a fronte di un beneficio del tutto discutibile per i».

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - borghi_claudio : Ah... ma bene... allora c'è qualcuno che dice balle. Polemiche sul coprifuoco alle 22. Il Cts: 'Non siamo stati c… - ladyonorato : Siamo al punto che il CTS sbugiarda i ministri chiusuristi!?! Ma allora ci spieghino chi davvero chiede loro di man… - cicciodevilla : RT @Agenzia_Ansa: Il decreto legge Covid con le nuove aperture è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblica… - robertalerici : RT @Agenzia_Ansa: Il decreto legge Covid con le nuove aperture è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid coprifuoco

Il Sole 24 ORE

... Gelmini: 'Non durerà fino al 31 luglio' In Italia è ancora acceso lo scontro nel governo e tra Regioni ed esecutivo sul decretosulle riaperture. Al centro del dibattito c'è il, che ......é il senso di mantenere ilalle 22 dopo aver rilasciato tante aperture? "Ilè ...e di un aumento delle vaccinazioni con cui dovremmo ridurre i decessi e i casi gravi di- 19. ...«Sono indignato e profondamente esterrefatto per il nuovo decreto Covid del Governo. Sono state prese decisioni scellerate che stroncheranno ...Ospite di Dritto e rovescio, Flavio Briatore boccia il nuovo decreto Covid del governo Draghi: ‘Non ha rimediato agli errori di Conte’ ...