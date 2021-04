Conte si fa consigliare da D’Alema e Bettini. L’ira dei Cinquestelle: parla più col Pd che con noi (Di giovedì 22 aprile 2021) Ma Giuseppe Conte che fa? Il Pd aspetta che l’ex premier espliciti il suo progetto politico. Anche la base grillina attende che il nuovo capo faccia sentire la sua voce. Soprattutto dopo il caos provocato da Beppe Grillo con il suo video sul figlio Ciro. Conte e il dialogo con il Pd Ma il punto è che, secondo indiscrezioni dei quotidiani, Conte è più incline a dialogare con il Pd che con il partito che dovrebbe guidare. Si fa dare consigli, suggerimenti, spunti. Del resto fu proprio Conte a rivelare di essere stato fino al 2013 un fedele elettore del Partito democratico. LEGGI ANCHE "Le Monde" infierisce su Conte: Giuseppi, chi era costui? "Gli italiani non l'hanno ancora capito" Conte balbetta, suda, tossisce. La Gruber gli nomina Draghi e lui va in tilt Telefonate con ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Ma Giuseppeche fa? Il Pd aspetta che l’ex premier espliciti il suo progetto politico. Anche la base grillina attende che il nuovo capo faccia sentire la sua voce. Soprattutto dopo il caos provocato da Beppe Grillo con il suo video sul figlio Ciro.e il dialogo con il Pd Ma il punto è che, secondo indiscrezioni dei quotidiani,è più incline a dialogare con il Pd che con il partito che dovrebbe guidare. Si fa dare consigli, suggerimenti, spunti. Del resto fu proprioa rivelare di essere stato fino al 2013 un fedele elettore del Partito democratico. LEGGI ANCHE "Le Monde" infierisce su: Giuseppi, chi era costui? "Gli italiani non l'hanno ancora capito"balbetta, suda, tossisce. La Gruber gli nomina Draghi e lui va in tilt Telefonate con ...

