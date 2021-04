Calciomercato Juventus | è in uscita dal Real Madrid | Paratici ne approfitta

Advertising

DiMarzio : Prima doppietta in carriera. Diesel #AlexSandro, e quel retroscena di #calciomercato con la #Juventus - Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - calciomercatoit : #Juventus, avanti tutta per #Kean: proposto #Rabiot all'#Everton ma i Toffees vogliono #Demiral ?? #CMITmercato - BombeDiVlad : ???? Il futuro di #Icardi e quello di Moise #Kean sono legati l'uno all'altro: tra la permanenza al #PSG e l'assalto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Ieri, come scrive il Corriere della Sera , ci sono state tante telefonate tra i presidenti degli altri club, che hanno messo nel mirino Andrea Agnelli , presidente della, e Beppe Marotta , ...Commenta per primo Florentino Perez , presidente del Real Madrid , parla a Cadena Ser , dicendo la sua su Cristiano Ronaldo, stella della: 'Le voci sul ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid sono solo voci del suo entourage. Non c'è niente. Zidane? Non riesco a immaginare il Real Madrid senza Zidane la prossima stagione. Voi ...All’attuale numero uno dell’UEFA non è ancora andato giù il comportamento del presidente della Juventus, in qualità di presidente ... tutte le furie il presidente del massimo organismo del calcio ...Calciomercato Juventus | Il direttore Fabio Paratici ha pronto l’affare per la finestra di mercato estiva: il calciatore è in uscita dal Real Madrid La Juventus è già concentrata a quella che sarà la ...