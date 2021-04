Caffè a basse emissioni e resistenti alla siccità | scoperte nuove varietà

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 aprile 2021)didi Co2 e. La scoperta arriva da Nestlè che prosegue col suo impegno a raggiungere le zeronette entro il 2050. In particolare, gli scienziati di Nestlé, attraverso incroci di varie specie, hanno creato una nuova generazione didi piante dia bassa emissione di carbonio, che sfrutta la naturale biodiversità delle piante senza ricorrere ad alcun intervento di modificazione genetica (Ogm). Rispetto allo standard, le duedi Robusta offrono una resa fino al 50% in più per albero. Questo consente una maggiore produzione dia parità di superficie ...