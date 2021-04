Bradl torna in pista | sarà wild card Honda a Jerez

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nuovamente pronto a scendere in. Stefanscalda i motori in vista del Moto GP di(2 maggio). Al quarto appuntamento stagionale il bavarese è pronto al terzo impiego. Nelle prime due ...

La Gazzetta dello Sport

Nelle prime due tappeaveva infatti sostituito Marquez, chiudendo all'undicesimo e al quattordicesimo posto. La Honda ha ora deciso di sfruttare la wild card per permettere al pilota tedesco, ...il vecchio Marquez, dunque? Probabilmente non ancora: c'è ancora il tassello di Jerez da ... Ho iniziato con l'assetto che aveva scelto Stefan. Nelle FP4 ho messo il set - up che stavano ...Il tedesco di HRC è tornato al suo ruolo di tester dopo aver sostituito per una intera stagione l’otto volte campione del mondo, Marc Marquez. A Jerez, però, dovrebbe nuovamente essere della partita, ...MotoGP: “Se avessi guidato alla Marc sarei durato tre giri. Il giro in qualifica è stato l’unico che ho fatto spingendo. Il cammino è lungo, a casa non posso allenarmi con la moto” ...