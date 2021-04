Bitcoin continua a combattere sotto la media mobile semplice di 50 giorni (Di giovedì 22 aprile 2021) La principale criptovaluta sta ancora lottando al di sotto della sua media mobile semplice di 50 giorni, incapace di scrollarsi di dosso le perdite del fine settimana La coppia BTC / USD ha affrontato venti sfavorevoli negli ultimi giorni. La criptovaluta leader per capitalizzazione di mercato, lo scorso fine settimana ha perso oltre il 10% del suo valore e da allora ha lottato per recuperare lo slancio al rialzo. Il selloff ha provocato una rottura del trend rialzista, il quale ha visto aumentare il BTC durante la maggior parte dell’anno. Il selloff di questo fine settimana ha spinto Bitcoin al di sotto della sua media mobile semplice di 50 giorni, lottando per recuperare una tendenza ... Leggi su coinlist.me (Di giovedì 22 aprile 2021) La principale criptovaluta sta ancora lottando al didella suadi 50, incapace di scrollarsi di dosso le perdite del fine settimana La coppia BTC / USD ha affrontato venti sfavorevoli negli ultimi. La criptovaluta leader per capitalizzazione di mercato, lo scorso fine settimana ha perso oltre il 10% del suo valore e da allora ha lottato per recuperare lo slancio al rialzo. Il selloff ha provocato una rottura del trend rialzista, il quale ha visto aumentare il BTC durante la maggior parte dell’anno. Il selloff di questo fine settimana ha spintoal didella suadi 50, lottando per recuperare una tendenza ...

