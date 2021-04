Biathlon | le difficoltà al tiro di Johannes Bø causate da una vecchia operazione alla spalla?

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 aprile 2021) Neluno dei principali motivi d’interesse del 2020-21 è stato l’entusiasmante testa a testa per la conquista della Coppa del Mondo traBø e Sturla Holm Lægreid. Il primo era annunciato come sicuro dominatore dell’annata agonistica, invece è incappato in una stagione in cui ha sbagliato più del previsto al poligono. Lo testimonia il fatto che la sua precisione sia calata quasi del 7% rispetto al 2019-20. Al tempo stesso, la prepotente crescita del più giovane compagno di squadra, ha fatto sì che la Sfera di cristallo rimanesse in bilico sino all’ultima gara. Alfine Bø è comunque riuscito a conquistarla, seppur soffrendo le proverbiali sette camicie, peraltro dopo aver archiviato Mondiali deludenti. Nei giorni scorsi Siegfried Mazet, ex allenatore di Martin Fourcade e ora passato a seguire ildella squadra ...