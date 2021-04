Ventimiglia | grande fuga fallita di 3 immigrati nel locomotore del treno Video

(Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr – Unada far west quella quasi riuscita a a trefermati asu undiretto verso la Francia: erano nascosti neldelnascosti neldi unTre, che secondo Il Fatto Quotidiano erano stati respinti alla frontiera senza poter esercitare il diritto di valutare le singole posizioni come da regolamenti europei, hanno tento il tutto per tutto nascondendosi neldi undiretto verso la Francia. Il, ripreso dai principali media nazionali, sarebbe stato girato lunedì scorso alla stazione di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ventimiglia grande

Il Primato Nazionale

Al via i avori del parcheggio di corso Genova Asono iniziati i lavori per la realizzazione del piùdei tre parcheggi previsti nel 2021 nelle ex aree ferroviarie. In totale saranno garantiti alla città circa mille posti auto, che .... Sono iniziati stamani i lavori per la realizzazione del piùdei tre nuovi parcheggi voluti dall'amministrazione Scullino, e co - finanziati dalla Regione Liguria, per rispondere a ...Ventimiglia. Sono iniziati stamani i lavori per la realizzazione del più grande dei tre nuovi parcheggi voluti dall’amministrazione Scullino, e co-finanziati dalla Regione Liguria, per rispondere a un ...Il professor Enzo Iorio, promotore e organizzatore dell’iniziativa con la collaborazione degli insegnanti Cristina Bruno, Pierangelo Fazio, Tullio Gugole e Teresa Palmero, si è detto molto soddisfatto ...