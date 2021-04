The Flash: le riprese sono iniziate, Andy Muschietti pubblica il logo animato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Hanno preso il via le riprese di The Flash, pellicola standalone DC diretta da Andy Muschietti e incentrata sulle avventure di Barry Allen. Dopo lunghi e tortuosi ritardi, finalmente la produzione di The Flash ha preso il via, la conferma dal regista Andy Muschietti che ha pubblicato su Instagram un logo animato del cinecomic DC incentrato su Barry Allen. Ezra Miller torna nei panni del velocissimo Barry Allen, come conferma Andres Muschietti condividendo un video su Instagram con il logo ufficiale di Flash e un semplice messaggio: "Ci siamo !!! THE Flash giorno 1. #TheFlashMovie". Oltre a essere un'avventura standalone, The ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Hanno preso il via ledi The, pellicola standalone DC diretta dae incentrata sulle avventure di Barry Allen. Dopo lunghi e tortuosi ritardi, finalmente la produzione di Theha preso il via, la conferma dal registache hato su Instagram undel cinecomic DC incentrato su Barry Allen. Ezra Miller torna nei panni del velocissimo Barry Allen, come conferma Andrescondividendo un video su Instagram con ilufficiale die un semplice messaggio: "Ci siamo !!! THEgiorno 1. #TheMovie". Oltre a essere un'avventura standalone, The ...

