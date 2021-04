The Conjuring 3, il regista promette: "Sarà più dark dei film precedenti" (Di giovedì 22 aprile 2021) Il regista di The Conjuring 3 promette incubi ben peggiori rispetto a quelli portati in scena dai precedenti film della saga e anticipa qualche dettaglio sulla storia e il rapporto tra i Warren. Secondo Michael Chaves, The Conjuring 3 porterà in scena incubi ben peggiori di quelli mostrati dai film precedenti della saga. Considerando che il ConjuringVerse annovera già titoli quali The Conjuring - L'evocazione, The Conjuring 2 - Il caso Enfield e The Nun - La vocazione del male, si tratta di un'affermazione davvero audace. Il registga inoltre ha anticipato qualche dettaglio sulla storia del film, in particolare per quanto riguarda i Warren. Oltre a questa dichiarazione singolare, Michael ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) Ildi Theincubi ben peggiori rispetto a quelli portati in scena daidella saga e anticipa qualche dettaglio sulla storia e il rapporto tra i Warren. Secondo Michael Chaves, The3 porterà in scena incubi ben peggiori di quelli mostrati daidella saga. Considerando che ilVerse annovera già titoli quali The- L'evocazione, The2 - Il caso Enfield e The Nun - La vocazione del male, si tratta di un'affermazione davvero audace. Il registga inoltre ha anticipato qualche dettaglio sulla storia del, in particolare per quanto riguarda i Warren. Oltre a questa dichiarazione singolare, Michael ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Conjuring 3, il regista promette: 'Sarà più dark dei film precedenti' - UniMoviesBlog : Il primissimo trailer di #TheConjuring3 (attualmente noto come #TheConjuringPerOrdineDelDiavolo) approderà in rete… - lonelywxh : @MaleficamenteIo MA IO MI CAGO ADOSSO CON THE CONJURING CEH DAI NON SONO FATTA PER GLI HORROR - ciakmag : #TheConjuringTheDevilMadeMeDoIt: ecco le prime immagini del terzo capitolo ?? - teddybeatlesday : DOMANI ESCE IL TRAILER DI THE CONJURING 3 RIPETO DOMANI ESCE IL TRAILER DI THE CONJURING 3 NON È UN'ESERCITAZIONE -