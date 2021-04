Superlega: Vigorito, 'è stato golpe non riuscito, sottovalutato popolo del pallone' (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

PolverinoVince3 : RT @sportface2016: #Superlega, il presidente del Benevento Oreste #Vigorito: 'Non erano nemmeno dodici apostoli, mancava Gesù. Sembrava il… - AndreaZeoli : RT @marifcinter: Vigorito: 'Superlega? Sul modo bisogna soltanto sorriderci. Non erano nemmeno i 12 apostoli, mancava Gesù. Mutualità? Non… - sportface2016 : #Superlega, il presidente del Benevento Oreste #Vigorito: 'Non erano nemmeno dodici apostoli, mancava Gesù. Sembrav… - marifcinter : Vigorito: 'Superlega? Sul modo bisogna soltanto sorriderci. Non erano nemmeno i 12 apostoli, mancava Gesù. Mutualit… - TV7Benevento : Superlega: Vigorito, 'è stato golpe non riuscito, sottovalutato popolo del pallone'... -