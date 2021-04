Superlega: Juventus perde in borsa oltre l’11% (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cede oltre l'11% in borsa la Juventus dopo la decisione delle squadre inglesi di abbandonare il progetto della Superlega L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cedel'11% inladopo la decisione delle squadre inglesi di abbandonare il progetto dellaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MatteoPedrosi : #Solbakken, ct Norvegia: 'Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata da Lione, Porto e Ajax. L'altro giorn… - tancredipalmeri : Ma se finisce così la #SuperLega, davvero John Elkann può permettere che Andrea Agnelli sopravviva al crollo vertic… - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA RIUNIONE TERMINATA IN LEGA JUVENTUS, INTER E MILAN: 'VOGLIAMO CONTINUARE IN SERIE A' #SkySport… - MauryPetrone : Però sapeva benissimo come Montero si inchiappettava tua moglie. #agnelli #SuperLega #Juventus #MONTERO - giovangolo : 'Progetto da rimodellare' is the new 'figura di merda epocale'. #AgnelliOut #Agnelli #SuperLega #SuperLeagueout #Juventus -