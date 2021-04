Superlega, anche la Juve si arrende e fa marcia indietro. E il titolo crolla in Borsa (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’idea della Superlega europea è durata lo spazio di un mattino: dopo che Inter e Milan si sono sfilate è la volta della Juventus. Nel primo pomeriggio arriva infatti anche la nota ufficiale del club bianconero: “Con riferimento al comunicato stampa diramato da Juventus Football Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo al progetto di creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente – si legge – precisa: di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale progetto;sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra i club non siano state completate”. Juve: “Superlega, progetto ora non realizzabile” “In tale contesto -si legge- Juventus, pur rimanendo convinta della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’idea dellaeuropea è durata lo spazio di un mattino: dopo che Inter e Milan si sono sfilate è la volta dellantus. Nel primo pomeriggio arriva infattila nota ufficiale del club bianconero: “Con riferimento al comunicato stampa diramato dantus Football Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo al progetto di creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente – si legge – precisa: di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale progetto;sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra i club non siano state completate”.: “, progetto ora non realizzabile” “In tale contesto -si legge-ntus, pur rimanendo convinta della ...

