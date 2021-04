Sorpreso a sfrecciare ai 170 km all' ora in tangenziale | ' Stavo provando l' auto'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sorpreso sfrecciare

ForlìToday

L'automobilista ha dichiarato che stava eseguendo una prova del veicolo dopo averlo fatto riparare in un'officina lì ...Genova . Gli agenti del commissariato di Cornigliano, durante il regolare controllo del Lo hanno notato ieri pomeriggio a bordo di una scooter con un amico,in via Cantore e hanno deciso di controllarlo. Addosso a uno dei due, un 26enne genovese, gli agenti hanno trovato una confezione con impressa la parola "KTAMA" contenente circa 83 gr di ...Dopo la Sardegna l’anno scorso un altro evento vedrà slittarsi dall’estate all’autunno: e chissà se gli sterrati finlandesi non preparino qualche sorpresa a livello meteo con il cambio di data. Solame ...Nimbus Infinity è un titolo promettente, con un mechanical design ispirato e una formula di gameplay che ricorda da vicino Zone of the Enders.