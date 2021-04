Sciopero generale dei treni venerdì 23 aprile: gli orari (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuovo venerdì di disagi per i pendolari . Lo Sciopero nazionale indetto dal sindacato Orsa rischia di rovinare la giornata a decine di migliaia di utenti. Per venerdì 23 aprile, infatti, è proclamato ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuovodi disagi per i pendolari . Lonazionale indetto dal sindacato Orsa rischia di rovinare la giornata a decine di migliaia di utenti. Per23, infatti, è proclamato ...

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale Sciopero generale dei treni venerdì 23 aprile: gli orari Per venerdì 23 aprile, infatti, è proclamato uno sciopero dei lavoratori che aderiscono a questo sindacato dalle 9 alle 17 . I treni regionali, suburbani e il servizio Malpensa Express di Trenord ...

Infinita incertezza: i lavoratori del settore aereo tornano a scioperare Tensioni che convergono appunto nel nuovo sciopero, che chiede anche una politica nazionale e una ...integrazione per evitare il tracollo economico e sociale Ma il sindacato di base critica in generale ...

Genova, sciopero e corteo dei lavoratori Leonardo: 400 dipendenti a rischio I lavoratori preoccupati per il futuro della divisione Automazione e il conseguente rischio di spezzettamento del sito genovese ...

