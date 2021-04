Moratti | «Super League? Fallimento in partenza»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Massimo, ex presidente dell’Inter, ha espresso le proprie considerazioni sul progetto dellaMassimo, ex presidente dell’Inter, ha espresso le proprie considerazioni sul progetto della. Il commento ai microfoni di Repubblica. «È stato un tentativo malfatto che non aveva le basi per continuare. Questo è stato il giusto finale. Hanno sbagliato sia nella comunicazione che nel tempismo. Di per sé era una cosa fallita in». L'articolo proviene da Calcio News 24.