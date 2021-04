Marta e Eva | divise tra musica e pattinaggio su Rai Gulp

(Di mercoledì 21 aprile 2021)& Eva - Giorgia Wurth e Giulia Fazzini Giorgia Wurth trova un’altra Eva sulla propria strada. L’attrice genovese, che è stata Tessa nelle quattro stagioni de Le Tre Rose di Eva, è una delle poche interpreti adulte del nuovo teen drama di Rai& Eva, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.15 del 26 aprile e disponibile in anteprima su Rai Play dal 23. Seguendo un filone molto in voga di recente (basti ricordare la serie Disney + Stoffa da Campioni) la storia coniuga sport, amicizia e conflitto generazionale in venti episodi da venticinque minuti circa ciascuno, e sarà ambientata nel mondo dellae sulle piste disul ghiaccio. Prodotta da 3Zero2 in collaborazione con Rai Ragazzi, la serie è diretta da Claudio Norza, già regista di Alex & Co e ...

Advertising

AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Marta è una pattinatrice, ma sogna di diventare cantante. Eva è una cantante, ma sogna di pattinare. Insieme sono le prot… - APmagazineit : Marta è una pattinatrice, ma sogna di diventare cantante. Eva è una cantante, ma sogna di pattinare. Insieme sono l… - infoitcultura : ‘Marta & Eva’, amicizia e sogni nella nuova serie per ragazzi - Lopinionista : “Marta & Eva”, da lunedì 26 aprile la nuova serie ambientata nel mondo del pattinaggio sul ghiaccio… - cinquewit : CinqueW News: Pattinaggio su ghiaccio e musica per un'amicizia, ... -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Eva

IL GIORNO

... anche quando non coincidono con le aspettative dei genitori, e la forza dell'amicizia nella diversità, sono i temi al centro dell'innovativa serie per ragazzi "", in onda su RaiGulp dal ...... anche quando non coincidono con le aspettative dei genitori, e la forza dell'amicizia nella diversità, sono i temi al centro dell'innovativa serie per ragazzi, in onda su RaiGulp dal 26 ...ROMA - L’importanza di inseguire i propri sogni, anche quando non coincidono con le aspettative dei genitori, e la forza dell’amicizia nella diversità, ...Condividi su Seguiamo in diretta l’ottava e ultima puntata del reality-esperimento Matrimonio a Prima vista Italia 6, che Real Time trasmette questa sera, martedì 21 aprile, in prima serata. A partire ...