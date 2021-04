Le battaglie vinte contro i virus (Di mercoledì 21 aprile 2021) Debellare il vaiolo è stato possibile grazie ad ampie campagne di vaccinazione di massa. La lotta contro la poliomielite deve invece fare ancora i conti con una forte diffidenza. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Debellare il vaiolo è stato possibile grazie ad ampie campagne di vaccinazione di massa. La lottala poliomielite deve invece fare ancora i conti con una forte diffidenza. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : battaglie vinte Le battaglie vinte contro i virus Mio padre ha una cicatrice sul braccio sinistro provocata dalla vaccinazione antivaiolosa di oltre mezzo secolo fa. Quel vaccino è responsabile dello sradicamento in tutto il mondo del vaiolo, il cui ...

