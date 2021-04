(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Il prossimo 15sarà una pagina storica per il progetto di rivendicazione dello sbarco di Caravaggio sulla spiaggia di. Sul lungomare Marina di Palo, l’ultimo posto dove il grande pittore fu visto vivo,ladi Caravaggio, realizzata dall’artista Sergio Bonafaccia a costo zero per i cittadini. Il tassello più importante di un progetto partito due anni fa grazie alla collaborazione tra l’associazione Sui passi di Caravaggio e l’amministrazione comunale”. L’annuncio è del sindaco Alessandroche sabato 15, alle ore 17,00, scoprirà lain bronzo di Caravaggio, la prima in assoluto mai realizzata al mondo. “Quando alcuni mesi fa – prosegue– ricevemmo la proposta dell’artista Bonafaccia di ...

Advertising

CorriereCitta : Ladispoli, Grando: ‘Sabato 15 maggio scopriremo la statua dedicata a Caravaggio’ - Big_Notizie : Ladispoli Attiva attacca Grando e Pascucci: “Persi 1,2 milioni di euro per disinteresse della politica”… - Terzobinarioit : Ladispoli Attiva bastona Grando e Cerveteri: 'Non attivato il consorzio sociale con 1,2 milioni a disposizione'… - Terzobinarioit : Pd Ladispoli su Concorsopoli: 'Grando dia spiegazioni convincenti' -

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli Grando

BaraondaNews

...storica per il progetto di rivendicazione dello sbarco di Caravaggio sulla spiaggia di. ... L'annuncio è del sindaco Alessandroche sabato 15 maggio, alle ore 17,00, scoprirà la statua ......idonei che sono stati pescati subito (negli stessi giorni in cui chiudevano le graduatorie di Allumiere ) dal Comune die, guarda caso, anche i due geometri chiamati dal sindacosono ...Clamorose rivelazioni che alleggeriscono in parte la posizione di Mori. Ancora non ci sono indagati ma per alcuni "dipendenti" la vicenda si sta complicando ...“È notizia di questi giorni che dei fondi stanziati nell’ultimo piano di zona regionale circa 1,2 milioni di euro non sono mai stati spesi dai comuni di Ladispoli e Cerveteri per le politiche sociali.