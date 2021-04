Kate e William | il primo impegno dopo la morte di Filippo è in suo onore

Advertising

petschxloml : RT @ricckardsummer: #QueenElizabeth #PrincePhilipfuneral Meghan, Kate, Harry, William, Carlo... Ma chi se ne fotte del gossip, il mio pensi… - infoitcultura : Il mondo si chiede se William, Harry e Kate hanno fatto pace al funerale di Filippo, e noi idem - Since_in_1981 : @tatonissimo @Figa_Nana @buffona5 Siete i suoi kate e william ???? - SherlockBrett89 : RT @Radio1Rai: ??#RegnoUnito. La Regina #Elisabetta compie 95 anni, a pochi giorni dalla morte del marito. Nessuna festa, nessun messaggio a… - Radio1Rai : ??#RegnoUnito. La Regina #Elisabetta compie 95 anni, a pochi giorni dalla morte del marito. Nessuna festa, nessun me… -

Ultime Notizie dalla rete : Kate William

Middleton etornano in pubblico del giorno del 95esimo compleanno della Regina Elisabetta e rendono omaggio al Principe Filippo visitando una base aerea di ...Dove vive Elisabetta II? Come ogni sovrano, la sua residenza ufficiale - da lunedì a venerdì - è Buckingham Palace (da non confondere con Kensington Palace, la residenza di, e Frogmore ...Nel giorno del 95esimo compleanno della regina Elisabetta, chiusa nel riserbo di Windsor dal giorno del funerale del principe Filippo, Kate Middleton e William d’Inghilterra sono tornati ai loro ...Harry è volato in California Un compleanno un po' triste e in solitudine quello di quest'anno, per la Regina Elisabetta. Sua maestà ha compiuto oggi 95 anni, e per la prima volta festeggerà senza il m ...