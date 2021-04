Infortunio per Giulia Salemi, si è fratturata un dito al GF Vip ma l’ha scoperto solo ora (Di mercoledì 21 aprile 2021) Infortunio per Giulia Salemi, che a causa di una caduta ha riportato una frattura all’alluce del piede. La cosa curiosa è che non si tratta di un incidente recente, bensì di un fatto risalente a quasi sei mesi fa, ai tempi del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-persiana, in questo periodo al lavoro come conduttrice su Mediasetplay del format Salotto Salemi, ha svelato di aver saputo solo ora di aver subito il danno al piede. Giulia Salemi spiega come ha scoperto la frattura La Salemi ha spiegato tutto su Instagram Stories: “Ragazzi, non ci crederete ma ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre“. Evidentemente, il dolore ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021)per, che a causa di una caduta ha riportato una frattura all’alluce del piede. La cosa curiosa è che non si tratta di un incidente recente, bensì di un fatto risalente a quasi sei mesi fa, ai tempi del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-persiana, in questo periodo al lavoro come conduttrice su Mediasetplay del format Salotto, ha svelato di aver saputoora di aver subito il danno al piede.spiega come hala frattura Laha spiegato tutto su Instagram Stories: “Ragazzi, non ci crederete ma ho fatto una risonanza e hodi avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre“. Evidentemente, il dolore ...

Advertising

Peabody_098765 : @MilanNewsit Quello che non capisco è come fatto il Milan a mandarlo in nazionale Dopo che era fuori per infortunio… - SteScarcia : RT @InterMan10: Ennesima partita saltata causa infortunio per Ibra, però mi raccomando evviva il rinnovo a Zlatan e se lui è rotto o sta pr… - InterMan10 : Ennesima partita saltata causa infortunio per Ibra, però mi raccomando evviva il rinnovo a Zlatan e se lui è rotto… - masolinismo : RT @MilanNewsit: Milan, Ibrahimovic out contro il Sassuolo: sarà la sedicesima partita saltata per infortunio - milansette : Milan, Ibrahimovic out contro il Sassuolo: sarà la sedicesima partita saltata per infortunio -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio per CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Cristiano Ronaldo capocannoniere, Simy rivelazione Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Ronaldo, Immobile in ritardo Da questo punto di vista dunque CR7 ha passato indenne lo stop per il piccolo infortunio che lo ha messo fuori gioco per la ...

MotoGP - Pramac, Jerez: Tito Rabat sostituisce Martin - FormulaPassion.it Per il nostro team poter collaborare con la Casa e con un altro team che come noi si impegna per portare in alto il nome di Ducati è un motivo di orgoglio. Il campionato della Superbike inizierà a ...

La Legge per Tutti Infortunio in itinere con autovettura privata La Legge per Tutti Helbiz, partnership con Yolo Group: si potrà assicurare il proprio viaggio Helbiz ha siglato un accordo di partnership con l’insurtech YOLO Group per consentire agli utenti che si avvalgono di servizi di micro-mobilità di assicurare il proprio viaggio e muoversi in totale si ...

European Tour: sei azzurri alle Canarie Il Gran Canaria Lopesan Open, prima di tre tappe consecutive dell’European Tour alle isole Canarie con sei azzurri in gara a Las Palmas (Spagna). E poi il Limpopo Championship, evento d’apertura del C ...

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Ronaldo, Immobile in ritardo Da questo punto di vista dunque CR7 ha passato indenne lo stopil piccoloche lo ha messo fuori giocola ...il nostro team poter collaborare con la Casa e con un altro team che come noi si impegnaportare in alto il nome di Ducati è un motivo di orgoglio. Il campionato della Superbike inizierà a ...Helbiz ha siglato un accordo di partnership con l’insurtech YOLO Group per consentire agli utenti che si avvalgono di servizi di micro-mobilità di assicurare il proprio viaggio e muoversi in totale si ...Il Gran Canaria Lopesan Open, prima di tre tappe consecutive dell’European Tour alle isole Canarie con sei azzurri in gara a Las Palmas (Spagna). E poi il Limpopo Championship, evento d’apertura del C ...