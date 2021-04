Il Milan cede al Sassuolo con una doppietta di Raspadori (Di mercoledì 21 aprile 2021) La maledizione San Siro ritorna per il Milan che viene sconfitto 2-1 dal Sassuolo. Stella della partita il 21enne Raspadori che tra il 77' e l'83' ha ribaltato i rossoneri con una doppietta da grande attaccante. Blackout totale per la squadra di Pioli sotto il diluvio che è crollata nel finale dopo il vantaggio di Calahnoglu al 30'. In ottica Champions ora il Milan deve guardarsi le spalle.Trentaduesima giornata Verona-Fiorentina 1-2, Milan-Sassuolo 1-2, ore 20.45 Bologna-Torino, Crotone-Sampdoria, Genoa-Benevento, Juventus-Parma, Spezia-Inter, Udinese-Cagliari, 22/4 ore 18.30 Roma-Atalanta, ore 20.45 Napoli-LazioClassifica: Inter 75, Milan 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 60, Lazio 58, Roma 54, Sassuolo 49, Verona 41, Sampdoria ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 aprile 2021) La maledizione San Siro ritorna per ilche viene sconfitto 2-1 dal. Stella della partita il 21enneche tra il 77' e l'83' ha ribaltato i rossoneri con unada grande attaccante. Blackout totale per la squadra di Pioli sotto il diluvio che è crollata nel finale dopo il vantaggio di Calahnoglu al 30'. In ottica Champions ora ildeve guardarsi le spalle.Trentaduesima giornata Verona-Fiorentina 1-2,1-2, ore 20.45 Bologna-Torino, Crotone-Sampdoria, Genoa-Benevento, Juventus-Parma, Spezia-Inter, Udinese-Cagliari, 22/4 ore 18.30 Roma-Atalanta, ore 20.45 Napoli-LazioClassifica: Inter 75,66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 60, Lazio 58, Roma 54,49, Verona 41, Sampdoria ...

