Ibarra | «Lascio Sky più forte e con uno sviluppo definito»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo due anni alla guida di Sky Italia, Maximolascia l’emittente di Rogoredo per accasarsi da Engineering, dove ricoprirà il ruolo di amministratore delegato. Il dirigente, nativo di Cali (Colombia), ha voluto salutare così la sua vecchia azienda. «Sky piùe con piani diben definiti. Sono entusiasta di entrare a L'articolo

... chepiù forte e con piani di sviluppo ben definiti". "Sarò impegnato - aggiunge- ad accelerare la crescita di Engineering attraverso una strategia industriale volta a cogliere le ...Sky più forte e con piani di sviluppo ben definiti', commenta Maximo, 'entusiasta di entrare a fare parte di Engineering, dove 'metterò a disposizione le mie competenze non solo in ...Maximo Ibarra lascia Sky Italia. L'amministratore delegato ricoprirà il ruolo di Ceo presso la società Engineering ...L'ad di Sky Italia Maximo Ibarra lascerà il timone per assumere la guida di Engineering. L'emittente satellitare cerca un sostituto.