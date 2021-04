Huawei cala a picco | fuori da ogni classifica di vendita

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021). Il colosso cinesedalle classifiche didel primo trimestre del 2021. Prosegue il periodo no dell’azienda dopo il ban di Trump e le conseguenti difficoltà.(image from twitter.comIndia)? Assente. L’appello dei maggiori produttori vede il colosso cinesedai giochi. Quel che era nell’aria da diverso tempo è ora scritto nero su bianco, e non promette nulla di buono per la compagnia. A fine 2020 l’azienda fu costretta a vendere la sua branchia Honor a causa delle difficoltà derivanti dal ban di Trump. Oggi, a qualche mese di distanza, analizziamo i dati di. POTREBBE INTERESSARTI –> Apple ...