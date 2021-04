Firenze | autista di bus Ataf aggredito Chiedeva di indossare la mascherina Lo sdegno di Nardella

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L'di un bus dell'è statoda un passeggero che aveva invitato ala. L'era stato costretto a fermare la corsa. Per questo il passeggero, un 30enne è stato denunciato dalla polizia per i reati di interruzione di pubblico servizio, rifiuto di fornire le proprie generalità e resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato anche un 46enne che si trovava con lui L'articolo proviene daPost.

- L'di un autobus di linea ha chiesto al passeggero di indossare la mascherina ma è stato aggredito. Un uomo di 30 anni è stato denunciato per i reati di interruzione di pubblico ...Ubriaco, ha aggredito undi un bus Ataf ache poco prima aveva invitato a indossare la mascherina, costringendolo a fermare la corsa. Per questo un 30enne è stato denunciato dalla polizia per i reati di ...FIRENZE: Il sindaco "Episodio inaccettabile". Si è rifiutato di indossare la mascherina e ha aggredito l'autista lanciandogli una bottiglia di birra ...Un 30enne è stato denunciato dalla polizia per i reati di interruzione di pubblico servizio, rifiuto di fornire le proprie generalità e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, ubriaco, ha aggredito u ...