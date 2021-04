Fiorentina: Vlahovic continua a segnare e aumentano le pretendenti (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Fiorentina continua a godersi Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, nella gara vinta per 2-1 contro il Verona, ha messo a segno il suo 16° gol in stagione. Stagione che ha permesso al classe 2000, di attirare le attenzioni dei maggiori club italiani. PSG: perché rifiutare la Superlega? Fiorentina: Vlahovic lascerà Firenze a fine stagione? Il campionato di Dusan Vlahovic sta andando oltre le più rosee aspettative. Emerso grazie all’approdo a Firenze di Cesare Prandelli, l’attaccante serbo ha collezionato 16 gol in 31 gare di campionato. Le prestazioni di Vlahovic hanno dunque attirato le attenzioni di molti club italiani. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe manifestato nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto con la società ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) Laa godersi Dusan. L’attaccante serbo, nella gara vinta per 2-1 contro il Verona, ha messo a segno il suo 16° gol in stagione. Stagione che ha permesso al classe 2000, di attirare le attenzioni dei maggiori club italiani. PSG: perché rifiutare la Superlega?lascerà Firenze a fine stagione? Il campionato di Dusansta andando oltre le più rosee aspettative. Emerso grazie all’approdo a Firenze di Cesare Prandelli, l’attaccante serbo ha collezionato 16 gol in 31 gare di campionato. Le prestazioni dihanno dunque attirato le attenzioni di molti club italiani. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe manifestato nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto con la società ...

