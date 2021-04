Criptovalute | Savona | ‘non basta proibirle | serve accordo internazionale’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – “Nonproibire leperché le loro operazioni sono collocate nell’infosfera, l’etere, e continuano a svolgersi a dispetto delle proibizioni”. Così all’Adnkronos il presidente della Consob Paolocommenta le ‘tentazioni’ di alcuni paesi (ultimo la Turchia) di porre paletti istituzionali all’utilizzo di Bitcoin e simili. “Per questo motivo – aggiunge – ho suggerito uninternazionale in materia” anche se comunque anche in questo caso si rischia il mantenimento degli “stessi difetti del sistema attuale, dove una parte delle attività vengono tenute in paradisi fiscali, che ora divengono paradisi informatici”.“Se non si può raggiungere questo, se ne faccia uno a livello europeo. E se anche questo non fosse possibile, si raggiunga un ...