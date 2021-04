Creval: sì di Dumont e fondi all'Opa, l'Agricole è sopra il 50% (Di mercoledì 21 aprile 2021) Denis Dumont e i fondi Alta Global Investments, Hosking Partners, TIG Advisors e Petrus Advisers, che assieme rappresentano il 22,2% del capitale del Credito Valtellinese, hanno manifestato l'impegno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Denise iAlta Global Investments, Hosking Partners, TIG Advisors e Petrus Advisers, che assieme rappresentano il 22,2% del capitale del Credito Valtellinese, hanno manifestato l'impegno ...

Advertising

emiliapost_ : Continuano le schermaglie tra gli azionisti @GruppoCreval. Il 42% dei soci elegge la lista presentata da Dumont, r… - infoiteconomia : Creval: no a proposta Agricole, in voto per cda 42% a lista Dumont (RCO) - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Creval, i soci approvano la lista Dumont per il nuovo cda. Bocciato il rilancio di Credit Agricole - JPMFIN : RT @StartMagNews: L’assemblea del Credito Valtellinese ha respinto la proposta presentata da Crédit Agricole Italia per rinviare l’elezione… - StartMagNews : L’assemblea del Credito Valtellinese ha respinto la proposta presentata da Crédit Agricole Italia per rinviare l’el… -