Chi è Not Good: vita e carriera musicale del giovane rapper (Di mercoledì 21 aprile 2021) La sua storia si aggiunge a quella di altri artisti rap milanesi che hanno iniziato la loro carriera musicale al "muretto". Scopriamo chi è Not Good. Chi è Not Good, il talentuoso rapper milanese scoperto da Emis Killa su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) La sua storia si aggiunge a quella di altri artisti rap milanesi che hanno iniziato la loroal "muretto". Scopriamo chi è Not. Chi è Not, il talentuosomilanese scoperto da Emis Killa su Donne Magazine.

Advertising

cobiegom : Essere MENO presenti significa esserci meno di quanto solitamente si sta, non essere COMPLETAMENTE assenti what's n… - inthehobbithole : Perché su tik tok ho visto molte critiche like it’s not that deep sono workout gratuiti che hanno salvato il culo i… - cxmberbitch_ : a questo punto il fandom si divide in chi sta soffrendo per la situazione e chi ironizza sui versi di john mi rived… - 97SBODYART : anche chi è a livelli avanzati usa il traduttore it’s not a big deal, at least però si dà per “scontato” che una pe… - draxlyss : ciao ex che non so come ha scoperto questo account twitter, sei un clown e vatti a fare una vita perché hai seri pr… -