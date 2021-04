Blackness di Okwui Enwezor | lutto e protesta neri

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Descrive la reazione deiagli episodi di violenza del Novecento negli Usa la mostradi. L’esposizione “Grief and grievance: art and mourning in America” è visitabile fino al 6 giugno al New Museum di Manatthan. Bansky colpisce ancora con un nuovo murales! Perché un allestimento sul concetto didi