Agnelli: “Non mi dimetto. Non ho risposto a Ceferin perché…” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andrea Agnelli ha parlato del progetto Super Lega prima del ribaltone sulle colonne di Repubblica: “Fra i nostri club c’è un patto di sangue, andiamo avanti. Il progetto ha il 100% di riuscire. Dimissioni? No, resto e chi dice il contrario mi porta fortuna…”. Su Ceferin: “L’iniziativa potrà portare a riconoscere, come previsto dal Trattato UE, un nostro diritto. Per questo teniamo il dialogo aperto con istituzioni, Fifa e UEFA. Non c’è nulla di illegale, è totalmente legale. Non ho risposto a Ceferin per dettagli di vita personale che si commentano da soli”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andreaha parlato del progetto Super Lega prima del ribaltone sulle colonne di Repubblica: “Fra i nostri club c’è un patto di sangue, andiamo avanti. Il progetto ha il 100% di riuscire. Dimissioni? No, resto e chi dice il contrario mi porta fortuna…”. Su: “L’iniziativa potrà portare a riconoscere, come previsto dal Trattato UE, un nostro diritto. Per questo teniamo il dialogo aperto con istituzioni, Fifa e UEFA. Non c’è nulla di illegale, è totalmente legale. Non hoper dettagli di vita personale che si commentano da soli”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Ceferin su Agnelli: “Sono stato un avvocato di criminali di guerra per anni ma non ho mai visto niente… - capuanogio : ?????? #Ceferin spara a pallettoni contro #Agnelli: 'Non parlerò molto di lui, è la più grande delusione di tutte. Gli… - ZZiliani : PENSIERINO DELLA NOTTE Grazie Signore per Andrea #Agnelli che fa il presidente di calcio e non l'architetto o l'ingegnere. #21aprile - infoitsport : Agnelli non molla: «C'è un patto di sangue» - ItaliaOggi : La Super League fa flop, Le squadre inglesi e l'Inter si tirnao indietro. Ma Agnelli non molla. Tonfo Juve in Borsa… -