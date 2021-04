Vaccini a rilento, fragili, liste caos. Riunione urgente per accelerare (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo aver annunciato che in settimana sarebbe partita anche la prenotazione dei sessantenni, il governatore toscano Eugenio Giani frena di qualche giorno. Si aspetterà ancora, una decina di giorni ma ... Leggi su lanazione (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo aver annunciato che in settimana sarebbe partita anche la prenotazione dei sessantenni, il governatore toscano Eugenio Giani frena di qualche giorno. Si aspetterà ancora, una decina di giorni ma ...

Advertising

tax_tweet : RT @valorienazioni: @mariogiordano5 #Covid_19 Si corre su #vaccini sperimentali la cui sicurezza ed efficacia non è provata ed invece si va… - antonio_bozz_7 : @wrapcrispy D'altronde da cosa ti aspettavi da un paese come l'Italia con un governo Tecnico che butta in caciara l… - StartMagNews : RT @valorienazioni: @mariogiordano5 #Covid_19 Si corre su #vaccini sperimentali la cui sicurezza ed efficacia non è provata ed invece si va… - Jofish_ : 'Evviva Draghi ci salverà.' Vaccini a rilento e pass tra le regioni! Pensa se ci voleva fregare invece! #Draghi #passvaccinale - matildesjt : RT @SardiniaPost: Vaccini a rilento, l'ordine di Figliuolo: 'Undicimila dosi al giorno in Sardegna' -