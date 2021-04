Uomini e Donne | Tara fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale

Leggi su formatonews

(Di martedì 20 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente alle note pagine del sito internet parlando della sua relazione.fafine del matrimonio e sui rapporti che ci sono in essereCome sappiamo il programma super seguito del pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è. In una recentissima intervista la corteggiatriceha parlato della sua relazioneed ha rivelato cosa sta succedendo.e la sua vita privata Ad inizio dell’anno si era vociferato molto per quanto riguarda la relazione traGabrielletto e Cristian Gallella. I due giovani sembrava che dopo un periodo di pausa si stavano riavvicinando, anche perché lei si era trasferita nuovamente a ...