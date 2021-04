Superlega, Roma: “E’ chiusa e divisiva, fortemente contrari” (Di martedì 20 aprile 2021) La Roma dice no alla Superlega europea “divisiva”. Il club giallorosso si è rivolta ai propri “incredibili tifosi” con una nota sul sito ufficiale. “L’As Roma è fortemente contraria a questo modello ‘chiuso’, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti”, dice il club giallorosso. “Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione italiana, l’Eca e l’Uefa per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato”, conclude la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Ladice no allaeuropea “”. Il club giallorosso si è rivolta ai propri “incredibili tifosi” con una nota sul sito ufficiale. “L’Asa a questo modello ‘chiuso’, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti”, dice il club giallorosso. “Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione italiana, l’Eca e l’Uefa per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato”, conclude la ...

