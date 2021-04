Superlega, l’apertura di Florentino Perez: “Roma e Napoli avranno diritto di partecipare” (Di martedì 20 aprile 2021) Anche Roma e Napoli “avranno il diritto di partecipare”. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, deus ex machina dello strappo che sta squassando il calcio europeo, apre al coinvolgimento del club giallorosso e di quello partenopeo. Parlando con El Chiringuito Tv, Perez ha spiegato diversi aspetti della Superlega, annunciando che oltre ai 12 “abbiamo invitato la Roma, il Porto, l’Ajax e i paraguaiani dell’Olimpia. Lavoriamo per capire se accettano”. In ogni caso, ha aggiunto, “se non è per un anno, sarà per quello dopo”. Il numero uno dei Blancos ha quindi aggiunto: “Ci saranno club che genereranno valore alle televisioni e altri cinque arriveranno per meriti sportivi”. Una sottolineatura per stemperare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Ancheildi”. Il presidente del Real Madrid,, deus ex machina dello strappo che sta squassando il calcio europeo, apre al coinvolgimento del club giallorosso e di quello partenopeo. Parlando con El Chiringuito Tv,ha spiegato diversi aspetti della, annunciando che oltre ai 12 “abbiamo invitato la, il Porto, l’Ajax e i paraguaiani dell’Olimpia. Lavoriamo per capire se accettano”. In ogni caso, ha aggiunto, “se non è per un anno, sarà per quello dopo”. Il numero uno dei Blancos ha quindi aggiunto: “Ci saranno club che genereranno valore alle televisioni e altri cinque arriveranno per meriti sportivi”. Una sottolineatura per stemperare ...

