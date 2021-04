Scuola, Anief presenta sue proposte per stabilizzare precari e semplificare concorsi (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – “Sul sistema di reclutamento abbiamo detto al capo di gabinetto ed al capo dipartimento che Anief ha le idee ben chiare. E’ da anni che assistiamo ad un continuo cambio di passo, prima c’erano le SIS, poi il TFA sostegno, poi il TFA ed il PAS: lo Stato ha trovato tantissimi strumenti e non è mai riuscito ad assorbire il precariato”. E’ quanto denuncia Marcello Pacifico, presidente del sindacato della Scuola Anief, parlando del reclutamento. “Le ultime scelte dei concorsi straordinari e riservati non hanno portato a quello che si sperava, anzi, il prossimo anno il precariato scoppierà, ci saranno più di 220mila posti in supplenza“. “L’unica soluzione per avere tutti in cattedra il 1° settembre allora è mettere in piedi un sistema di istruzione, formazione e reclutamento ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – “Sul sistema di reclutamento abbiamo detto al capo di gabinetto ed al capo dipartimento cheha le idee ben chiare. E’ da anni che assistiamo ad un continuo cambio di passo, prima c’erano le SIS, poi il TFA sostegno, poi il TFA ed il PAS: lo Stato ha trovato tantissimi strumenti e non è mai riuscito ad assorbire ilato”. E’ quanto denuncia Marcello Pacifico, presidente del sindacato della, parlando del reclutamento. “Le ultime scelte deistraordinari e riservati non hanno portato a quello che si sperava, anzi, il prossimo anno ilato scoppierà, ci saranno più di 220mila posti in supplenza“. “L’unica soluzione per avere tutti in cattedra il 1° settembre allora è mettere in piedi un sistema di istruzione, formazione e reclutamento ...

