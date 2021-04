(Richard) Mille e una notte allo Studio 54 (Di martedì 20 aprile 2021) Provate a immaginare due mondi lontani e contrapposti. Il primo è il villaggio di Les Breuleux, nella regione delle Franches-Montagnes nel Canton Giura, nord della Svizzera, un luogo tranquillo e senza pretese. I 1.500 abitanti del paese sono incorniciati da un mosaico di pascoli verdi. È un panorama che Cécile Guenat, direttrice creativa e dello sviluppo del marchio orologiero svizzero Richard Mille, attraversa ogni giorno nei suoi 10 minuti di tragitto verso la sede del marchio. Figlia di Dominique Guenat, co-fondatore e co-presidente di Richard Mille, la cui famiglia vive nella regione da 150 anni, Cécile è nata e cresciuta qui. È partita per studiare e lavorare a Ginevra e Londra, prima di tornare cinque anni fa, e da allora ha scoperto che la vita tranquilla accende la sua scintilla creativa. ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Provate a immaginare due mondi lontani e contrapposti. Il primo è il villaggio di Les Breuleux, nella regione delle Franches-Montagnes nel Canton Giura, nord della Svizzera, un luogo tranquillo e senza pretese. I 1.500 abitanti del paese sono incorniciati da un mosaico di pascoli verdi. È un panorama che Cécile Guenat, direttrice creativa e dello sviluppo del marchio orologiero svizzero, attraversa ogni giorno nei suoi 10 minuti di tragitto verso la sede del marchio. Figlia di Dominique Guenat, co-fondatore e co-presidente di, la cui famiglia vive nella regione da 150 anni, Cécile è nata e cresciuta qui. È partita per studiare e lavorare a Ginevra e Londra, prima di tornare cinque anni fa, e dara ha scoperto che la vita tranquilla accende la sua scintilla creativa. ...

Ultime Notizie dalla rete : Richard Mille Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 16 Aprile 2021 ... Orlando Bloom, Hugo Weaving, Christopher Lee, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Richard Armitage, ... Affronteranno mille peripezie e pericoli ed insieme al ritrovato nonno andranno alla scoperta di ...

Ferrari, a giugno prima collezione moda luxury Lo scorso febbraio, invece, Richard Mille e Ferrari hanno stipulato un accordo pluriennale di partnership , per il quale il brand di alta orologeria sarà sponsor e licenziatario del cavallino ...

Ferrari - Moda | Pronto il brand di lusso Ferrari: in arrivo a giugno F1-News.eu Ritratto di un’attrice: Lily James Da Downton Abbey a Mamma Mia, ripercorriamo insieme la carriera di Lily James, un'attrice di grande successo che ha ancora molto da raccontare ...

Ferrari, a giugno prima collezione moda luxury Ferrari debutta nella moda. A metà giugno verrà lanciata infatti la prima collezione luxury uomo e donna interamente ideata e progettata dalla casa automobilistica. Secondo quanto riportato da La Stam ...

