**Pd: Letta incontra Aboubakar Soumahoro, 'proposto far parte lavoro Agorà'** (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Oggi ho incontrato Aboubakar Soumahoro e 'Invisibili in movimento' e ho proposto loro di essere parte del nostro lavoro con le #AgoràDemocratiche che si svolgerà nel secondo semestre di quest'anno". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.

