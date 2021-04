Oscar 2021, documentari e film in lingua straniera. Ecco tutti i candidati alla statuetta dell’Academy (Di martedì 20 aprile 2021) Brindare fa sempre bene, e in tempi pandemici ancor di più. È questo un modo per augurare al cinema, che tanto sta soffrendo, una vera ripartenza. E diventa naturale inaugurare il nostro Speciale Oscar 2021 con la categoria che – da stranieri – più da vicino ci riguarda e che quest’anno vede favorita un’opera che proprio ai brindisi inneggia. Another Round (da noi, Un altro giro, di prossima uscita per Movies Inspired) del danese Thomas Vinterberg gode infatti di tutti i pronostici, rafforzati anche da una miriade di riconoscimenti precedenti fra cui gli Efa e i Bafta. Il vincitore del London film Festival, anche applaudito alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre – l’ultima cine-manifestazione tenuta in presenza nelle sale – , sembra non avere rivali per trionfare nella fatidica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Brindare fa sempre bene, e in tempi pandemici ancor di più. È questo un modo per augurare al cinema, che tanto sta soffrendo, una vera ripartenza. E diventa naturale inaugurare il nostro Specialecon la categoria che – da stranieri – più da vicino ci riguarda e che quest’anno vede favorita un’opera che proprio ai brindisi inneggia. Another Round (da noi, Un altro giro, di prossima uscita per Movies Inspired) del danese Thomas Vinterberg gode infatti dii pronostici, rafforzati anche da una miriade di riconoscimenti precedenti fra cui gli Efa e i Bafta. Il vincitore del LondonFestival, anche applauditoFesta del Cinema di Roma lo scorso ottobre – l’ultima cine-manifestazione tenuta in presenza nelle sale – , sembra non avere rivali per trionfare nella fatidica ...

Advertising

repubblica : Oscar 2021, Laura Pausini va a Los Angeles. Canterà 'Io sì (Seen)' alla cerimonia - SkyTG24 : Laura Pausini si esibirà alla cerimonia degli Oscar 2021 - RaiCultura : Il 15 aprile di cinquant'anni fa, nel 1971, Elio Petri riceve l'Oscar al miglior film straniero per 'Indagine su un… - FQMagazineit : Oscar 2021, documentari e film in lingua straniera. Ecco tutti i candidati alla statuetta dell’Academy - susanfilo : RT @IOdonna: Candidata agli Oscar e non solo. La cantante romagnola si esibirà nella notta più famosa di Hollowood in uno show introduttivo… -