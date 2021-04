Mancini: “L’Inter ha già vinto lo scudetto, Pirlo ha fatto benissimo alla Juve” (Di martedì 20 aprile 2021) Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha concesso una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport“, toccando molti temi a partire dalla sua nazionale: “Le ultime partite le abbiamo vinto meritatamente malgrado i pochi allenamenti e i tanti problemi. Non pensavo che saremmo riusciti a creare una Nazionale così forte in poco tempo. Abbiamo rischiato insistendo sui giovani, ma abbiamo trovato un ottimo compromesso con i più esperti. Il gruppo ha un grande feeling. Il mio auspicio è quello di far gioire una nazione intera dopo tutto ciò che è accaduto nell’ultimo periodo“. Sull’attuale campionato di Serie A, Mancini ha detto: “L’Inter di Conte? L’unica cosa che speravo è che non battesse il mio record di 17 vittorie consecutive tanto lo scudetto ormai è vinto. ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Il commissario tecnico dell’Italia Robertoha concesso una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport“, toccando molti temi a partire dsua nazionale: “Le ultime partite le abbiamomeritatamente malgrado i pochi allenamenti e i tanti problemi. Non pensavo che saremmo riusciti a creare una Nazionale così forte in poco tempo. Abbiamo rischiato insistendo sui giovani, ma abbiamo trovato un ottimo compromesso con i più esperti. Il gruppo ha un grande feeling. Il mio auspicio è quello di far gioire una nazione intera dopo tutto ciò che è accaduto nell’ultimo periodo“. Sull’attuale campionato di Serie A,ha detto: “di Conte? L’unica cosa che speravo è che non battesse il mio record di 17 vittorie consecutive tanto loormai è. ...

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @sportface2016: #Mancini: “L’#Inter ha già vinto lo scudetto, #Pirlo ha fatto benissimo alla #Juventus” - sportface2016 : #Mancini: “L’#Inter ha già vinto lo scudetto, #Pirlo ha fatto benissimo alla #Juventus” - Miles686 : @supersonick_ I Knicks per me sono tipo l'Inter di Mazzarri/secondo Mancini ?? comunque la super league mi fa godere… - Mattiadott29 : Se l'Inter non si iscrivesse alla SuperLega sarebbe protagonista di un eterno remake del campionato 2006/07.. tornerà anche Mancini - Mattoo018 : @mfonthenet Ho 20 anni sono cresciuto guardando l'inizio dell era messi ronaldo sono cresciuto guardano l'Inter di… -