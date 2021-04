Kroos: «La Superlega? Fosse per noi non la giocheremmo. Forse è arrivato il momento di smettere» (Di martedì 20 aprile 2021) “Fosse per noi non la giocheremmo. Anzi, Forse è un buon momento per smettere di giocare”. Anche Toni Kroos, nel podcast ‘Einfach mal Luppen’ che condivide con il fratello Felix, si dice nettamente contrario alla Superlega. Il centrocampista del Real Madrid lo dice esplicitamente: “Purtroppo non spetta a noi giocatori decidere. Siamo burattini della FIFA e della UEFA. Se ci Fosse un’unione di giocatori, non giocheremmo una Nations League o una Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Queste competizioni devono giovare economicamente per tutti. Quando le cose vanno bene dovrebbero rimanere come sono. Insieme alla Champions League, ai Mondiali e alle Euro Cup, i campionati sono un prodotto di prim’ordine. Il divario tra grandi e piccoli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) “per noi non la. Anzi,è un buonperdi giocare”. Anche Toni, nel podcast ‘Einfach mal Luppen’ che condivide con il fratello Felix, si dice nettamente contrario alla. Il centrocampista del Real Madrid lo dice esplicitamente: “Purtroppo non spetta a noi giocatori decidere. Siamo burattini della FIFA e della UEFA. Se ciun’unione di giocatori, nonuna Nations League o una Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Queste competizioni devono giovare economicamente per tutti. Quando le cose vanno bene dovrebbero rimanere come sono. Insieme alla Champions League, ai Mondiali e alle Euro Cup, i campionati sono un prodotto di prim’ordine. Il divario tra grandi e piccoli ...

