Il programma di controllo del tabacco

In Nuova Zelanda hanno deciso di vietare le sigarette a tutti coloro che sono nati dopo il 2004. Si tratta di una proposta del Governo. Nuova Zelanda, sigarette vietate a chi è nato dopo il 2004: la proposta del governo su Notizie.it.

