Il crepuscolo del giustizialismo e la stagione delle riforme (Di martedì 20 aprile 2021) Il Senato restituisce il cosiddetto “vitalizio” (espressione impropria: i parlamentari da tempo percepiscono una pensione calcolata col metodo contributivo) a Ottaviano del Turco e a Roberto Formigoni. La Corte costituzionale dichiara incostituzionale l’ergastolo ostativo, rilanciando la palla al Parlamento: il Movimento cinque stelle si limita a manifestare “sconcerto”. Dopo un lungo tira e molla, i parlamentari convergono (un solo voto contrario alla Camera) sul recepimento della disciplina europea per la tutela effettiva della presunzione di innocenza. All’interno della magistratura non si ferma il conflitto interno, di cui il caso Palamara è solo la punta di iceberg: si respira soprattutto insofferenza nei confronti dello spropositato peso che i pubblici ministeri hanno acquisito nella vita giudiziaria. Sono molti – oltre a quelli sopra indicati – i segnali di una conclusione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Il Senato restituisce il cosiddetto “vitalizio” (espressione impropria: i parlamentari da tempo percepiscono una pensione calcolata col metodo contributivo) a Ottaviano del Turco e a Roberto Formigoni. La Corte costituzionale dichiara incostituzionale l’ergastolo ostativo, rilanciando la palla al Parlamento: il Movimento cinque stelle si limita a manifestare “sconcerto”. Dopo un lungo tira e molla, i parlamentari convergono (un solo voto contrario alla Camera) sul recepimento della disciplina europea per la tutela effettiva della presunzione di innocenza. All’interno della magistratura non si ferma il conflitto interno, di cui il caso Palamara è solo la punta di iceberg: si respira soprattutto insofferenza nei confronti dello spropositato peso che i pubblici ministeri hanno acquisito nella vita giudiziaria. Sono molti – oltre a quelli sopra indicati – i segnali di una conclusione ...

Advertising

SorayaFasulo : RT @lagatta4739: @DonatoMarinelli @angygel22 @lucy_esposito @PreziosaGemma @ValerioLivia @SuttoraM @giusyoni @AlmiraUva @Hakflak @Antonella… - Erianna171 : RT @Frances52779614: S'apre l'orizzonte sul crepuscolo del tempo. E l'ombre ansimano come ignudi sospiri di vento. Fioriscono le tamerici.… - MMastrantuono : RT @Frances52779614: S'apre l'orizzonte sul crepuscolo del tempo. E l'ombre ansimano come ignudi sospiri di vento. Fioriscono le tamerici.… - axelvassallo : RT @Frances52779614: S'apre l'orizzonte sul crepuscolo del tempo. E l'ombre ansimano come ignudi sospiri di vento. Fioriscono le tamerici.… - robyeyli : RT @Frances52779614: S'apre l'orizzonte sul crepuscolo del tempo. E l'ombre ansimano come ignudi sospiri di vento. Fioriscono le tamerici.… -