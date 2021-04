Guida TV: programmi di stasera, martedì 20 aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 20.4.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Canzone Segreta Show RAI2 Un’ora sola vi vorrei Show RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal coro Attualità CANALE5 Il giorno più bello del mondo Film ITALIA1 Le Iene Show Infotainment LA7 Dimartedì Attualità REALTIME Primo appuntamento Docureality CIELO Ladre per caso Film TV8 Italia’s Got Talent – Best of Talent Show NOVE Innocenti Bugie Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di martedì 20 aprile 2021)aitv della prima serata di oggi,20.4., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Canzone Segreta Show RAI2 Un’ora sola vi vorrei Show RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal coro Attualità CANALE5 Il giorno più bello del mondo Film ITALIA1 Le Iene Show Infotainment LA7 DiAttualità REALTIME Primo appuntamento Docureality CIELO Ladre per caso Film TV8 Italia’s Got Talent – Best of Talent Show NOVE Innocenti Bugie Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

