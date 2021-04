"Grillo? Una vergogna inaudita Conte e Letta non possono tacere" (Di martedì 20 aprile 2021) "Parole incredibili. L'ho sentito dieci volte e non credevo alle mie orecchie". Così l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, filosofo e voce critica della sinistra, commenta con Affaritaliani.it il video con il quale Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, difende il figlio accusato di violenza sessuale. "Da padre, anziché chiedere scusa e perdono alla famiglia della... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 20 aprile 2021) "Parole incredibili. L'ho sentito dieci volte e non credevo alle mie orecchie". Così l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, filosofo e voce critica della sinistra, commenta con Affaritaliani.it il video con il quale Beppe, fondatore del Movimento 5 Stelle, difende il figlio accusato di violenza sessuale. "Da padre, anziché chiedere scusa e perdono alla famiglia della... Segui su affaritaliani.it

CarloCalenda : Sentir dire “consenziente” e “ragazzi che si divertono” “ è andata fare kite surf” relativamente a una presunta v… - meb : Parvin Tadjik, i processi si fanno in aula non sui social. Si chiama giustizia, non giustizialismo. Suo marito Bepp… - amnestyitalia : Sulle denunce di stupro si pronuncia la giustizia. Ma ancora una volta, amplificato dalla popolarità dell'autore e… - lamaschera4 : RT @73Orlando73: Aggiungo una chiosa per i FETENTI del @Mov5Stelle STATE DIMOSTRANDO DI ESSERE PRONTI A VENDERVI ANCHE LE MAMME PUR DI MA… - mapkomarco521 : RT @tutticomemily: Oggi Grillo c’insegna che per rendere valido uno stupro devi denunciare il giorno dopo altrimenti scade come il cibo nei… -